В четверг, 21 марта, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Зенице на стадионе "Билино Поле" будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины, пишет 24 канал.

К теме Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Евро-2024

Кто выйдет в основе на ключевой матч

Накануне поединка тренеры определились со стартовыми составами. Украинский наставник еще до матча оставил вне заявки Александра Караваева, Дениса Попова, Александра Пихаленка, Виктора Цыганкова и Даниила Сикана. Зато шанс сыграть получили Владимир Бражко и Андрей Лунин.

Сборная Украины: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Судаков, Зинченко – Зубков, Мудрик, Довбик.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что Босния и Герцеговина и Украина определят финалиста плей-офф отбора Евро-2024.