На матч против Украины главный тренер Боснии и Герцеговины Саво Милошевич вызвал 27 футболистов. В перечне игроков присутствуют четыре представителя чемпионата России.

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Гриценко: Весь цивилизованный мир их осуждает

Бывший вратарь донецкого Шахтера Евгений Гриценко высказался относительно "кормильцев", которые за деньги готовы играть даже в первенстве страны-агрессора. Впрочем, присутствие этих футболистов не должно влиять на подопечных Сергея Реброва, считает Гриценко.

"Я считаю, что подопечным Реброва абсолютно наплевать откуда приехали боснийские легионеры. Это их выбор. Похоже, что они не понимают, почему весь цивилизованный мир их осуждает за контракты с командами из страны террористов... Жаль, что у них нет даже минимального критического мышления.

Разговоры и какие-то спекуляции на фоне войны перед играми сборной, это лишь попытка повлиять психологически на украинских игроков. Слушать какие-то мысли непонятно кого, точно не надо нашим ребятам. Надо думать о футболе, не смотря на соперника", – объяснил Гриценко.

Заметим, что в окончательную заявку на матч с Украиной, который состоится 21 марта, попали только двое боснийцев из чемпионата России: Иван Башич (Оренбург) и Амар Рахванович (Крылья Советов).

Справка. Евгений Гриценко родился в Донецке. Воспитанник Шахтера длительное время находился в системе "горняков". Сейчас украинский голкипер играет в чемпионате Таджикистана за клуб Равшан.