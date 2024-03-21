На матч проти України головний тренер Боснії і Герцеговини Саво Милошевич викликав 27 футболістів. У переліку гравців присутні чотири представники чемпіонату Росії.

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Гриценко: Весь цивілізований світ їх засуджує

Колишній воротар донецького Шахтаря Євген Гриценко висловився стосовно заробітчан, які за гроші ладні грати навіть у першості країни-агресора. Втім, присутність цих футболістів не повинна впливати на підопічних Сергія Реброва, вважає Гриценко.

"Я вважаю, що підопічним Реброва абсолютно наплювати звідки приїхали боснійські легіонери. Це їх вибір. Схоже, що вони не розуміють, чому весь цивілізований світ їх засуджує за контракти з командами із країни терористів… Шкода, що в них немає навіть мінімального критичного мислення.

Розмови та якісь спекуляції на фоні війни перед іграми збірної, це лише спроба вплинути психологічно на українських гравців. Слухати якісь думки незрозуміло кого, точно не треба нашим хлопцям. Треба думати про футбол, не дивлячись на суперника", – пояснив Гриценко.

Зауважимо, що в остаточну заявку на матч з Україною, який відбудеться 21 березня, потрапили лише двоє боснійців з чемпіонату Росії: Іван Башич (Оренбург) та Амар Рахванович (Крилья Совєтов).

Довідка. Євген Гриценко народився в Донецьку. Вихованець Шахтаря тривалий час перебував у системі "гірників". Наразі український голкіпер грає в чемпіонаті Таджикистану за клуб Равшан.