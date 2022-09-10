Босния, сколько стоит совесть: легенда сборной Украины шокирован спаррингом против россии

Андрей Пятов не понимает, как боснийская сборная могла согласиться на товарищеский матч против команды из страны-агрессора. Напомним. что игра еще и должна пройти на территории пф.

На днях футбольная сборная Боснии и Герцеговины объявила о проведении товарищеского матча с россией . Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение.

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Особенно в шоке украинские игроки. На своей странице в инстаграммах о решении боснийцев высказался и экскапитан "сине-желтых" Андрей Пятов.

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Когда агрессор терроризирует страну-соседу и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле? Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?

– пишет Пятов.

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