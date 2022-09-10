Босния, сколько стоит совесть: легенда сборной Украины шокирован спаррингом против россии
Источник:инстаграм Андрея Пятова
Андрей Пятов не понимает, как боснийская сборная могла согласиться на товарищеский матч против команды из страны-агрессора. Напомним. что игра еще и должна пройти на территории пф.
На днях футбольная сборная Боснии и Герцеговины объявила о проведении товарищеского матча с россией . Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение.
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Особенно в шоке украинские игроки. На своей странице в инстаграммах о решении боснийцев высказался и экскапитан "сине-желтых" Андрей Пятов.
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Когда агрессор терроризирует страну-соседу и угрожает всему миру голодом, холодом и ядерной катастрофой, вы хотите выходить с ними на одно поле? Когда для всех сознательных людей ответы на эти вопросы очевидны, вы поддерживаете убийства, насилие и террор. Спорт вне политики?
– пишет Пятов.
Что известно об игре
- Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против россии.
- Поединок запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка и подчеркнули, что не поедут в россию.
- Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины .
- УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить этого матча.
- Русских ожидают и другие товарищеские матчи - против сборной Киргизии и Ирана на выезде.