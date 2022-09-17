Сборная Боснии и Герцеговины по футболу очутилась в центре громкого скандала. Местная федерация решила провести товарищеский матч со сборной россией.

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Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение, особенно в Украине. Свое непонимание такого матча выразил легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Мы с украинской федерацией уже говорили об этом матче, но я хотел бы кое-что повторить. Каждый день в Украине из-за войны гибнут дети и взрослые. Большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором,

– заявил Андрей Шевченко.

Ранее УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения матча россия – Босния и Герцеговина. Матч назначен на 19 ноября в санкт-петербурге.

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