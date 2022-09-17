Сборная Боснии и Герцеговины по футболу очутилась в центре громкого скандала. Местная федерация решила провести товарищеский матч со сборной россией.
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Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение, особенно в Украине. Свое непонимание такого матча выразил легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Мы с украинской федерацией уже говорили об этом матче, но я хотел бы кое-что повторить. Каждый день в Украине из-за войны гибнут дети и взрослые. Большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором,
– заявил Андрей Шевченко.
Ранее УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения матча россия – Босния и Герцеговина. Матч назначен на 19 ноября в санкт-петербурге.
Что известно об игре
- Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против россии.
- Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка подчеркнули, что не поедут в россию.
- Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины .
- УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить этого матча.
- Русских ожидают и другие товарищеские матчи - против сборной Киргизии и Ирана на выезде.