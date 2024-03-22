Сборная Украины по футболу удачно стартовала в плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва смогла совершить камбэк в гостевом матче против Боснии и Герцеговины.

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Шевченко поздравил сборную Боснии и Герцеговины

Балканцы открыли счет в середине второго тайма, но поздние голы Яремчука и Довбика вывели "сине-желтых" в финал стыков. С успехом национальную команду поздравил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который посетил матч в Зенице.

Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты. Молодцы! Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели,

– написал Шевченко на своей странице в фейсбук.

Теперь Украина будет играть в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против сборной Исландии. Скандинавы в полуфинале стыков разгромили Израиль (4:1). Матч пройдет в польском Вроцлаве 26 марта (вторник).

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Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары попадет на чемпионате Европы-2024 в группу Е, где будет соревноваться с Бельгией, Румынией и Словакией. Сам турнир состоится с 14 июня по 14 июля этого года в Германии.