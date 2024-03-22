Збірна України з футболу вдало стартувала у плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва змогла здійснити камбек у гостьовому матчі проти Боснії і Герцеговини.

До теми Неймовірна вольова перемога: Україна пройшла Боснію і Герцеговину на шляху до фіналу відбору

Шевченко привітав збірну

Балканці відкрили рахунок в середині другого тайму, але пізні голи Яремчука та Довбика вивели "синьо-жовтих" у фінал стиків. Із успіхом національну команду привітав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, який відвідав матч у Зениці.

Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою! Команда показала характер та боролася до останньої хвилини. Молодці! Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети,

– написав Шевченко на своїй сторінці у фейсбук.

Тепер Україна гратиме у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024 проти збірної Ісландії. Скандинави у півфіналі стиків розгромили Ізраїль (4:1). Матч пройде у польському Вроцлаві 26 березня (вівторок).

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Початок – о 21:45 за київським часом. Переможець пари потрапить на чемпіонаті Європи-2024 у групу Е, де змагатиметься з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Сам турнір відбудеться з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині.