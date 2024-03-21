Сборная Украины по футболу готовится к матчам плей-офф отбора на Евро-2024. Уже сегодня, 21 марта, команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины.

Следите с нами Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Евро-2024

Играем в желтом

Накануне игры команды определились с формами на встречу. На правах хозяев балканцы выбрали синий комплект формы, тогда как их вратарь будет играть в красном свитере.



Форма Боснии и Герцеговины / сайт УАФ

Это сделало невозможным использование гостевой формы сборной Украины, которая также является синей. Таким образом, Украина будет играть в домашней экипировке желтого цвета. В свою очередь наш голкипер появится на поле в зеленом.



Экипировка сборной Украины / сайт УАФ

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция в Украине будет доступна на региональных каналах Общественного, а в интернете – на ОТТ-платформе Megogo.

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Победа над боснийцами выведет Украину в финал плей-офф квалификации на Евро-2024. Он состоится 26 марта, Соперником нашей команды станет Израиль или Исландия. Победитель этой пары попадет на чемпионат Европы, где будет играть в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.