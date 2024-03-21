Збірна України з футболу готується до матчів плей-оф відбору на Євро-2024. Вже сьогодні, 21 березня, команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Боснії і Герцеговини.

Слідкуйте з нами Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Граємо у жовтому

Напередодні гри команди визначились із формами на зустріч. На правах господарів балканці обрали синій комплект форми, тоді як їх воротар гратиме у червоному светрі.



Форма Боснії і Герцеговини / сайт УАФ

Це унеможливило використання гостьової форми збірної України, яка також є синьою. Таким чином, Україна гратиме у домашній екіпіровці жовтого кольору. У свою чергу наш голкіпер з'явиться на поле у зеленому.



Екіпірування збірної України / сайт УАФ

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція в Україні буде доступна на регіональних каналах Суспільного, а в інтернеті – на ОТТ-платформі Megogo.

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Перемога над боснійцями виведе Україну у фінал плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Він відбудеться 26 березня, суперником нашої команди стане Ізраїль або Ісландія. Переможець цієї пари потрапить на чемпіонат Європи, де гратиме в групі Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.