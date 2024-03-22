Нужно выполнить одно условие: Шевченко вдохновил игроков сборной перед матчем с Исландией

Команде Сергея Реброва осталось сделать один шаг, чтобы попасть на Евро-2024. В решающем финале украинцам необходимо обыграть неуступчивых исландцев.

Национальная сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину (2:1) и вышла в финал квалификации Евро-2024. На поединке в Зенице наших ребят поддерживал президент УАФ Андрей Шевченко.

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Что сказал Шевченко в раздевалке

После невероятной победы в раздевалку к сборной Украины пришел Андрей Николаевич. Еще три года назад он руководил действиями "сине-желтых" на Евро-2020, как главный тренер. Поэтому его слова поддержки были очень важными для футболистов.

Вам надо сделать выводы. Вторая игра намного важнее, поэтому надо быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать – хорошо подготовиться,

– сказал Шевченко.

Андрей Шевченко обратился к футболистам: смотрите видео

Финал плей-офф отбора на ЧЕ-2024 подопечные Сергея Реброва проведут против Исландии 26 марта. Решающий матч состоится на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 21:45 по Киеву. Сборную Украины устроит только победный результат.