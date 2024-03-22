Накануне сборная Украины по футболу вплотную приблизилась к выходу на чемпионат Европы 2024, обыграв и полуфинале плей-офф отбора национальную команду Боснии и Герцеговины (2:1). Теперь, чтобы получить заветную путевку на континентальный форум, подопечным Сергея Реброва необходимо выиграть еще один матч.

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Мудрик о победе над Боснией и Герцеговиной

Полузащитник "сине-желтых" Михаил Мудрик прокомментировал волевую победу над боснийцами. 23-летний игрок держит голову холодной.

Характер и борьба, чтобы сделать следующий шаг. Мы еще не закончили,

– написал Мудрик в своем инстаграме.

Напомним, в финале плей-офф квалификации Евро-2024 команда Сергея Реброва 26 марта сыграет против Исландии, которая в параллельном поединке похоронила мечты Израиля о континентальном форуме.

Отметим, что Мудрик отыграл поединок против Боснии и Герцеговины от свистка до свистка, однако не отметился результативными действиями.