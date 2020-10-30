Персонал дортмундской "Боруссии" во время матча 2-го тура группы Лиги чемпионов против российского "Зенита" увидел подозрительных журналистов из России. Немцы считают, что россияне аккредитовали нескольких фанатов под видом прессы, чтобы те смогли посетить поединок.

После матча разгорелся настоящий скандал. Немецкий клуб уже направил жалобу в УЕФА на "Зенит", в которой обвиняет россиян в махинациях. Об этом сообщает NRZ.

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Хитрый план "Зенита"

Матч в Германии проходил без зрителей, поэтому посетить игру могли лишь представители СМИ. Во время матча в ложе для прессы был замечен мужчина в футболке с надписью "Music Hall St. Petersburg on tour", что переводится, как "Music Hall" Санкт-Петербург на выезд.

Фото этого мужчины попало в интернет и вызвало немалую огласку с немецкой стороны. Все бы ничего, если бы "Music Hall" не был известной группировкой фанатов российского "Зенита".

В "Боруссии" утверждают, что сам под видом журналистов российский клуб сумел провести нескольких фанатов своей команды. Теперь делом по этому инциденту будут разбираться в УЕФА, письмо немецкий клуб направил в отдел, утверждающий аккредитации на Лигу чемпионов. Представители УЕФА уже вроде бы обратились в российский клуб, но пока что одного ответа из России так и не получили.

Добавим, что матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Боруссии". Голы в активе Санчо с пенальти и Голанда, который отметился уже в добавленное арбитром время до матча.