Персонал дортмундської "Боруссії" під час матчу 2-го туру групи Ліги чемпіонів проти російського "Зеніта" побачив підозрілих журналістів з Росії. Німці вважають, що росіяни акредитували декількох фанатів під виглядом преси, щоб ті змогли відвідати поєдинок.

Після матчу розгорівся справжній скандал. Німецький клуб вже надіслав скаргу в УЄФА на "Зеніт", у якій звинувачую росіян у махінаціях. Про це повідомляє NRZ.

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Хитрий план "Зеніта"

Матч у Німеччині відбувався без глядачів, тому відвідати гру могли лише представники ЗМІ. Під час матчу у ложі для преси був помічений чоловік у футболці з написом "Music Hall St. Petersburg on tour", що перекладається, як "Music Hall" Санкт-Петербург на виїзд.

Фото цього чоловіка потрапило у інтернет і викликало неабиякого розголосу з німецької сторони. Все б нічого, якби "Music Hall" не був відомим угрупуванням фанатів російського "Зеніта".

У "Боруссії" стверджують, що сам під виглядом журналістів російський клуб зумів провести декількох фанатів своєї команди. Тепер справою щодо цього інциденту будуть розбиратись в УЄФА, лист німецький клуб надіслав у відділ, який затверджує акредитації на Лігу чемпіонів. Представники УЄФА вже начебто звернулись до російського клубу, але поки що одної відповіді з Росії так і не отримали.

Додамо, що матч завершився із рахунком 2:0 на користь "Боруссії". Голи у активі Санчо з пенальті та Голанда, який відзначився вже у доданий арбітром час до матчу.