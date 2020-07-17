Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд проводит отпуск дома за работой. Немецкий клуб не пропустил момента, чтобы не посмеяться над футболистом по этому поводу.

Футболист выложил фото в Instagram, где он поработал и отдыхает на тракторе синего цвета.

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Немецкий клуб быстро отреагировал на фото 19-летнего форварда у себя в Twitter и весело отчитал футболиста за то, что он выбрал трактор не в традиционных черно-желтых цветах его "Боруссии".

Относительно цвета хозяйственного транспорта мы еще поговорим,

– написала пресс-служба "шмелей".

Über die Farbe müssen wir aber nochmal reden, @ErlingHaaland. pic.twitter.com/xoVdUTzHuM — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Ранее сообщалось, что Холланда вытолкали из ночного клуба в Норвегии. Он пытался попасть в один из ночных клубов, однако охранник отказался пропустить звездного футболиста, поскольку тот агрессивно вел себя в нетрезвом состоянии.

Футбольный прорыв Холланда

В январе 2020 года было объявлено о переходе форварда за ориентировочные 20 миллионов евро в дортмундскую "Боруссию", с которой был заключен контракт на 4,5 года. До этого Холланд выступал за "Зальцбург" с 2019 года и выиграл с командой "золотой дубль".

С начала сезона 2019/20 стал основным нападающим австрийской команды, забив в 14 матчах австрийской Бундеслиги 16 голов, чем привлек к себе внимание ведущих европейских клубов, в частности "Боруссии".

В этом сезоне сыграл в 15 матчах Бундеслиги (шесть – в основном составе), забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.