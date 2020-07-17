Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд проводить відпустку вдома за роботою. Німецький клуб не обійшов стороною, щоб не покепкувати над футболістом з цього приводу.

Футболіст виклав фото у Instagram, де він попрацював та відпочиває на тракторі синього кольору.

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Німецький клуб швидко відреагував на фото 19-річного форварда у себе в Twitter та весело насварив футболіста за те, що він обрав трактор не у традиційних чорно-жовтих кольорах його "Боруссії".

Щодо кольору господарського транспорту ми ще поговоримо,

– написала пресслужба "джмелів".

Über die Farbe müssen wir aber nochmal reden, @ErlingHaaland. pic.twitter.com/xoVdUTzHuM — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Раніше повідомлялось, що Голанда виштовхали з нічного клубу в Норвегії. Він намагався потрапити до одного з нічних клубів, однак охоронець відмовився пропустити зіркового футболіста, оскільки той агресивно поводився у нетверезому стані.

Футбольний прорив Голанда

У січні 2020 року було оголошено про перехід форварда за орієнтовні 20 мільйонів євро до дортмундської "Боруссії", з якою було укладено контракт на 4,5 роки. До цього Голанд виступав за "Зальцбург" з 2019 року та виграв з командою "золотий дубль".

Від початку сезону 2019/20 став основним нападником австрійської команди, забивши у 14 матчах австрійської Бундесліги 16 голів, чим привернув до себе увагу провідних європейських клубів, зокрема "Боруссії".

У цьому сезоні зіграв у 15 матчах Бундесліги (шість – в основному складі), забив 13 м'ячів і віддав дві результативні передачі.