Пьяного вундеркинда Холанда вытолкали из ночного клуба в Норвегии: видео
19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, который в этом сезоне наводил страх на защиту соперников в Европе и немецкой Бундеслиге, оказался в эпицентре скандала у себя на родине – в Норвегии, когда решил пойти потанцевать.
Как сообщает Daily Mail, ночью 11 июля Холанд пытался попасть в один из ночных клубов, однако охранник отказался пропустить звездного футболиста, поскольку тот агрессивно вел себя в нетрезвом состоянии.
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На видео видно, как сотрудник охраны применяет силу, чтобы помешать игроку "шмелей" войти в заведение.
Издание сообщает, что обратилось за официальными разъяснениями по поводу ситуации в дортмундскую "Боруссию", однако пока никакого ответа от немецкого клуба не получило.
Что известно о карьере Эрлинга Холанда?
19-летний Холанд перешел в "Боруссию" по ходу нынешнего сезона из "Зальцбурга".
Холанд в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах Бундеслиги (шесть – в основном составе), забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере 75 млн евро.