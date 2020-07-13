19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, который в этом сезоне наводил страх на защиту соперников в Европе и немецкой Бундеслиге, оказался в эпицентре скандала у себя на родине – в Норвегии, когда решил пойти потанцевать.

Как сообщает Daily Mail, ночью 11 июля Холанд пытался попасть в один из ночных клубов, однако охранник отказался пропустить звездного футболиста, поскольку тот агрессивно вел себя в нетрезвом состоянии.

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На видео видно, как сотрудник охраны применяет силу, чтобы помешать игроку "шмелей" войти в заведение.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Издание сообщает, что обратилось за официальными разъяснениями по поводу ситуации в дортмундскую "Боруссию", однако пока никакого ответа от немецкого клуба не получило.

Что известно о карьере Эрлинга Холанда?

19-летний Холанд перешел в "Боруссию" по ходу нынешнего сезона из "Зальцбурга".

Холанд в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах Бундеслиги (шесть – в основном составе), забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере 75 млн евро.