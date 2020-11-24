Донецький "Шахтар" 25-го листопада проведе один з ключових матчів Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Донецький клуб на виїзді зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах у рамках 4-го туру. Що прогнозують букмекери – читайте у матеріалі.

Боруссія М – Шахтар: прогноз

Після трьох турів "Боруссія" очолює групу B, випереджаючи "Шахтар" і "Реал" всього на один бал, пише 24 канал. "Інтер" відстає на три бали. Настільки тісне розташування команд у групі означає, що доля путівок у так звану єврокубкову весну буде визначатися в останніх матчах.

Для "Шахтаря" важливо, щоб у матчі з "Боруссією" не повторився результат київської гри, де був зафіксований рахунок 6:0. "Гірникам" слід набирати очки, адже далі чекають зустрічі з "Реалом" та "Інтером", які не мають права на помилку.

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Прогноз Marathonbet

Після розгрому в Києві "Боруссія" є очевидним фаворитом домашньої гри. Перемогу "жеребців" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,53. Натомість щодо шансів команди з України фахівців ставляться скептично: звитягу донеччан оцінено коефіцієнтом 6,40. Нічия у поєдинку – 4,65.

Перший матч з "Шахтарем" та загалом виступ "Боруссії" у Лізі чемпіонів засвідчив, що команда забиває багато голів. Відтак, нікого не здивує велика кількість голів у матчі "Боруссія" – "Шахтар". Коефіцієнт на тотал голів більше 3,5 – 2,24.

На щастя для "Шахтаря", цього разу не зіграє Алассан Плеа, який забив у Києві три голи. За таких обставин усі надії німців в атаці пов'язані з Маркусом Тюрамом. Гол француза у ворота "Шахтаря" оцінений коефіцієнтом 2,20.

У "Шахтарі" найбільше шансів забити гол, на думку букмекерів, має Жуніор Мораес. Гол Мораеса у ворота "Боруссії" оцінений коефіцієнтом 3.

Матч "Боруссія" М – "Шахтар" відбудеться у середу, 25 листопада. Початок гри о 19:55.