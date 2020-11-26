В четверг, 26 ноября, "Заря" играет на выезде против греческого АЕКа. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Заря" очень неудачно стартовала в Лиге Европы – три поражения в трех стартовых турах. Проиграла она и АЕКу. При этом поражение это было разгромное – 1:4.

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Такая ситуация почти поставила крест на мечтах "Зари" выйти в плей-офф. Поэтому команде нужно во что бы то ни стало выигрывать этот матч против греческой команды, чтобы оставить за собой шансы на выход во второй раунд.