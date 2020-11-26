У четвер, 26 листопада, "Зоря" грає на виїзді проти грецького АЕКа. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Зоря" дуже невдало стартувала в Лізі Європи – три поразки у трьох стартових турах. Програла вона і АЕКу. При цьому поразка ця була розгромна – 1:4.

Така ситуація майже поставила хрест на мріях "Зорі" вийти в плей-офф. Тому команді потрібно будь-що вигравати цей матч проти грецької команди, щоб залишити за собою шанси на вихід в другий раунд.

До теми Чи зможе "Зоря" здобути перші очки у групі Ліги Європи проти АЕКа: прогноз букмекерів