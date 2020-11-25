У середу, 25 листопада, донецький "Шахтар" грає на виїзді проти менхенгладбахської "Боруссії". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Донецькому "Шахтар" вкрай важливо набирати очки в Німеччині, пише 24 канал. У наступних турах "гірників" чекають зустрічі з "Реалом" та "Інтером", які до цього дозволили собі втрати надто багато очок.

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Разом з тим, від української команди чекають реакцію на поразку в Києві. "Боруссія" розтрощила "Шахтар" у Києві з рахунком 6:0.

Окрім того, "Шахтар" невдало зіграв у чемпіонаті України, адже 21 листопада не зміг здолати "Олександрію" та знову відпустив "Динамо" у турнірній таблиці.

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" не може розраховувати на Ісмаїлі, Дентіньо, Коваленка, Коноплянку, Хочолаву та, на жаль, Тайсона.

У "жеребців" серед серйозних втрат тільки Бенсебаїні та Гофманн. Встиг відновитися Плеа.

Початок матчу "Боруссія" М – "Шахтар" о 19:55.

Стартові склади команд

Боруссія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт – Крамер, Нойхаус – Лазаро, Штіндль, Тюрам – Емболо

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Алан Патрік – Тете, Марлос, Соломон – Мораес

Боруссія М – Шахтар текстова онлайн-трансляція