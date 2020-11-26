В среду, 25 ноября, "Боруссия" (М) разгромно победила "Шахтер" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Худшим игроком матча стал голкипер "горняков" Андрей Пятов.

Украинскому голкиперу пришлось четыре раза вынимать мяч из собственных владений. Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков в еврокубковом матче. Эксперты хуже всего оценили игру вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.

Больше о матче "Шахтер" снова разгромно уступил "Боруссии" М в Лиге чемпионов: видео

Оценки игроков

Голкипер "горняков" получил оценку 5.3, которая оказалась самой низкой среди всех игроков, принявших участие в поединке. Лучшим в составе дончан стал Алан Патрик – 6.9. Неплохо в игру вошел Маркос Антонио – 6.4

В общем самый высокий балл получил защитник хозяев Оскар Вендт, который поставил точку во встрече, забив четвертый гол в ворота "горняков". Его игру оценили в 8.8 балла.

Отметим, что матч завершился разгромом команды Каштру 4:0. За два матча немецкий клуб наколотил в ворота донецкого клуба 10 мячей, а вот футболисты команды из Украины не смогли реализовать ни одного момента за два матча.

После удачного старта "горняки" в групповом раунде Лиги чемпионов несколько сбавили обороты. За четыре тура дончане расположились на 3-й строчке группы, в их активе 4 пункта. "Боруссия" же неожиданно для всех возглавляет таблицу (9 очков). Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет 1 декабря против мадридского "Реала" в Киеве.



"Боруссия" М – "Шахтер": оценки игроков / Скрин с WhoScored