У середу, 25 листопада, "Боруссія" (М) розгромно перемогла "Шахтар" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Найгіршим гравцем матчу став голкіпер "гірників" Андрій Пятов.

Українському голкіперу довелось чотири рази виймати м'яч з власних володінь. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у єврокубковому матчі. Експерти найгірше оцінили гру воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова.

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Оцінки гравців

Голкіпер "гірників" отримав оцінку 5.3, яка виявилась найнижчою серед усіх гравців, які взяли участь у поєдинку. Найкращим у складі донеччан став Алан Патрік – 6.9. Непогано у гру увійшов Маркос Антоніо – 6.4

Загалом найвищий бал отримав захисник господарів Оскар Вендт, який поставив крапку у зустрічі, забивши четвертий гол у ворота "гірників". Його гру оцінили у 8.8 бала.

Наголосимо, що матч завершився розгромом команди Каштру 4:0. За два матчі німецький клуб наколотив у ворота донецького клубу 10 м'ячів, а от футболісти команди з України не змогли реалізувати жодного моменту за два поєдинки.

Після вдалого старту "гірники" у груповому раунді Ліги чемпіонів дещо збавили оберти. За чотири тури донеччани розташувались на 3-й сходинці групи, у їх активі 4 пункти. "Боруссія" ж несподівано для всіх очолює таблицю (9 очок). Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє 1 грудня проти мадридського "Реала" у Києві.



"Боруссія" М – "Шахтар": оцінки гравців / Скрін з WhoScored