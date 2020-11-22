Менхенгладбахська "Боруссія" зазнала чергової кадрової втрати перед матчем проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Захисник команди Рамі Бенсебаїні пропустить зустріч через коронавірус.

Це вже третя кадрова втрата німецького клубу перед матчем з "гірниками". Спершу хавбек Йонас Хофманн вибув до кінця року через розрив м'яза. Згодом позитивний тест на COVID-19 був виявлений у Плеа, а тепер ще й Бенсабаїні. Про це повідомляє офіційний сайт "Боруссії" (М).

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Шанс для "Шахтаря"

Гравець оборони вже повернувся з розташування збірної Алжиру та відправився на самоізоляцію. Інші гравці пройшли обов'язкове тестування перед матчем у Бундеслізі проти "Аугсбурга". Всі результати були негативними.

У цьому сезоні футболіст провів у футболці "Боруссії" (М) 10 поєдинків, тричі засмучуючи голкіперів суперників.

У "Шахтаря" ж дискваліфікований головний наставник Луїш Каштру, який відбуватиме одноматчеву дискваліфікацію через затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".

Також португальський фахівець зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро.

Додамо, що після 3-х турів "Боруссія" одноосібно очолює групу B. У їх активі 5 пунктів. Їм "у спину дихають" "гірники", у яких 5 очок. Таблицю ж несподівано замикає італійський "Інтер" (2 пункти).