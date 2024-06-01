Финальный матч Лиги чемпионов состоится на английском "Уэмбли". Украинские болельщики смогут посмотреть интересное противостояние у своих экранов, пишет 24 Канал.

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Кто покажет финальный матч Лиги чемпионов

Поединок между Боруссией и Реалом в прямом эфире покажет канал "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. Перед и после матча состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов, которые обсудят все, что касается этого финала.

Обратите внимание! Начало финала Лиги чемпионов-2024 Боруссия – Реал 1 июня в 22:00 (по киевскому времени). Эту встречу рассудит словенский арбитр Славко Винчич, который уже судил в этом розыгрыше турнира поединок с участием клуба из Дортмунда.

Комментировать финал будут популярные комментаторы Виталий Волочай и Вадим Скичко.

Также финал ЛЧ-2024 можно будет посмотреть на платформе Volia TV. А сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка и будет держать в курсе всех событий непосредственно вокруг игры.

Отметим, что украинскому болельщику, возможно, будет за кого поболеть в этом финале ЛЧ. Андрей Лунин, несмотря на новости о болезни, попал в заявку Реала на эту финальную встречу. Однако пока неизвестно, будет ли Карло Анчелотти рисковать, выпуская украинского вратаря на поле после пропущенных тренировок. Вероятно, ставка будет сделана на Тибо Куртуа, который восстановился от двух повреждений.