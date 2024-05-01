Боруссия Дортмунд – ПСЖ: онлайн-транслция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

1 мая Боруссия и ПСЖ проведут первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Дортмунде.

В среду, 1 мая, в Лиге чемпионов состоится второй полуфинальный матч сезона 2023-2024. В Дортмунде сыграют местная Боруссия и французский ПСЖ, пишет 24 Канал.

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ПСЖ близок к идеальному сезону

Для команд это будет уже третья очная встреча в этом сезоне Лиги чемпионов. Жеребьевка поместила их в "группу смерти" вместе с Миланом и Ньюкаслом. Впрочем, итальянцы и англичане остались за бортом плей-офф.

Боруссия выиграла квартет, тогда как ПСЖ финишировал вторым. Однако в очных матчах победителем вышел как раз парижский клуб – 2:0 дома и 1:1 на выезде. Теперь же эти команды разыграют путевку в финал.

Подопечные Луиса Энрике уже досрочно выиграли чемпионат Франции, поэтому могут сосредоточиться на оформлении квадрупла. Парижане также победили и в Суперкубке в январе, а в конце мая будут играть в финале Кубка.

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Тяжелый сезон Боруссии

Боруссия же проваливает выступления на внутренней арене и рискует вообще не оказаться в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Эдина Терзича идет пятой в Бундеслиге, имея отставание в пять очков от Лейпцига.

Однако для дортмундцев есть еще два варианта оказаться в ЛЧ, кроме как опередить "быков". Первый – это надеяться, что Германия получит дополнительную пятую путевку в турнир.

Для этого самой Боруссии, а также Баварии и Байеру, надо взять хотя бы четыре балла в таблицу коэффициентов этого евросезона. Ну а второй – это, конечно, выигрыш этой Лиги чемпионов дортмундцами.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Боруссия – ПСЖ на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Боруссия – ПСЖ. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.