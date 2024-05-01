В середу, 1 травня, у Лізі чемпіонів відбудеться другий півфінальний матч сезону 2023-2024. В Дортмунді зіграють місцева Боруссія та французький ПСЖ, пише 24 Канал.

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ПСЖ близький до ідеального сезону

Для команд це буде вже третя очна зустріч у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Жеребкування помістило їх в "групу смерті" разом з Міланом та Ньюкаслом. Втім італійці та англійці залишились за бортом плей-оф.

Боруссія виграла квартет, тоді як ПСЖ фінішував другим. Проте в очних матчах переможцем вийшов як раз паризький клуб – 2:0 вдома та 1:1 на виїзді. Тепер же ці команди розіграють путівку у фінал.

Підопічні Луїса Енріке вже достроково виграли чемпіонат Франції, тому можуть зосередитись на оформленні квадрупла. Парижани також тріумфували і в Суперкубку в січні, а в кінці травня гратимуть у фіналі Кубка.

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Важкий сезон Боруссії

Боруссія ж провалює виступи на внутрішній арені та ризикує взагалі не опинитися в Лізі чемпіонів наступного сезону. Команда Едіна Терзича йде п'ятою в Бундеслізі, маючи відставання у п'ять очок від Лейпцига.

Втім для дортмундців є ще два варіанти опинитися в ЛЧ, окрім як випередити "биків". Перший – це сподіватися, що Німеччина отримає додаткову п'яту путівку в турнір.

Для цього самій Боруссії, а також Баварії та Баєру, треба взяти хоча б чотири бали в таблицю коефіцієнтів цього євросезону. Ну а другий – це, звісно, виграш цієї Ліги чемпіонів дортмундцями.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Боруссія – ПСЖ на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Боруссія – ПСЖ. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.