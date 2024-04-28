В чемпионате Франции осталось отыграть всего три тура в сезоне 2023-2024. Впрочем, уже досрочно стал известный чемпион Лиги 1, пишет 24 Канал.
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ПСЖ снова лучший
За три игры до финиша золото обеспечил себе ПСЖ. Столичная команда в субботу не смогла одолеть аутсайдера Гавра (3:3). Однако уже в воскресенье главный преследователь парижан Монако уступил выезд Лиону (2:3).
Это увеличило отрыв между командами до 12 баллов, который невозможно отыграть за три тура. ПСЖ продолжает оставаться гегемоном французского футбола последних лет.
Команда уже в третий раз стала чемпионом, а за последние 12 лет это уже десятое золото для нее. В общей сложности ПСЖ теперь является 12-кратным чемпионом Лиги 1. Это рекорд, у ближайшего конкурента Сент-Этьенна таких трофеев десять.
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Для Луиса Энрике это первое чемпионство во главе ПСЖ. До этого испанец дважды выигрывал национальную лигу с Барселоной в 2015 и 2016 годах.
ПСЖ в сезоне 2023-2024:
- в течение этого сезона в чемпионате подопечные Луиса Энрике проиграли только раз– еще в сентябре Ницце (2:3)
- также ПСЖ в январе получил Суперкубок Франции, одолев Тулузу (2:0)
- парижане могут еще развить успех этого сезона, ведь остаются в борьбе за Кубок Франции и Лигу чемпионов
- в финале Кубка ПСЖ будет противостоять Лиону (25 мая)
- в Лиге чемпионов команда Энрике в полуфинале сразится с Боруссией Дортмунд (1 и 7 мая)
- в случае выхода в финал ПСЖ будут ждать Реал или Бавария (1 июня)