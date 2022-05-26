Бордо хочет сохранить Игнатенко: все в руках французов и Шахтера

Данило Игнатенко классно зарекомендовал себя во французском Бордо. Полузащитник Шахтера может продолжить выступления во Франции.

Может продолжить свои выступления во Франции

25-летний центральный полузащитник выступал в Бордо на правах аренды с 30 января 2022 года. За это время успел провести 11 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами на партнеров по команде.

Смотрите также Украинский нападающий Беленький забил победный гол в Грузии: результативное видео

Несколько матчей полузащитник пропустил через микротравму, но даже подобная статистика украинца удовлетворила руководство и тренерский штаб французского клуба. Данило Игнатенко попал в список футболистов, которых Бордо хочет сберечь в своем составе на следующий сезон-2022/2023. Аренда Даниила с французским клубом рассчитана до 30 июня 2022 года.

Французам придется сокращать финансовую видимость из-за вылета из Лиги 1. По итогам сезона Бордо заняло последнюю 20-ю позицию и понизилось в классе впервые за более чем 30 лет. За 38 сыгранных туров Бордо получил всего 31 пункт.

Будущая судьба Игнатенко пока неизвестна. Футболист вернется в расположение Шахтера, а дальше будет видно. Бордо попытается договориться с "горняками" по поводу будущего сотрудничества с полузащитником.

Бордо может сохранить потенциального сборника

Ранее сообщалось, что Игнатенко прибудет в сборную Украины, которая в Словении готовится к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Данило будет последним в списке футболистов-легионеров, пополнивших состав национальной команды перед игрой против Шотландии. Об этом сообщал журналист Игорь Бурбас.

Перед этим главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков заинтриговал всех своим ответом на последнее место в списке сборной. Скорее всего, что его займет как раз Игнатенко, уже давно попавший под прицел наставника.

Подготовка украинской сборной подходит к своему окончанию. 26 мая команда проведет двустороннюю 90-минутную игру, а до этого имела три контрольных спарринга, в которых "сине-желтые" не знали вкуса поражений – две победы и одна ничья.

Уже 1 июня в Глазго Украина попытается обыграть Шотландию, чтобы уже 5 июня сыграть против Уэльса в главном сражении за путевку в Катар.