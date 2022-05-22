Последний легионер сборной

По информации журналиста Игоря Бурбаса, последним, чье имя будет разоблачено в списке футболистов-легионеров сборной, станет Данило Игнатенко. Главный тренер национальной команды Александр Петраков усилит центр поля.

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Ранее руководитель "сине-желтых" заинтриговал всех ответом по последнему месту в списке сборной. Скорее всего, его займет как раз полузащитник, выступающий на правах аренды в Бордо. Игнатенко уже давно под прицелом Петракова, Даниил довольно успешно выступает во французской Лиге 1.

Бурбас добавил, что приезд Игнатенко в Словению, где тренируется сборная, откладывается на один – два дня из-за неготовой британской визы.

В последнем туре Игнатенко отличился голевой передачей в игре против Бреста. Ассист украинца помог Бордо закончить сезон-2021/2022 выездной победой со счетом 2:3.

Бордо поставил себе точку. За 38 туров клуб Игнатенко завоевал 31-е очко и занял последнее 20-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что сборная Украины 1 июня сыграет против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в Глазго. В случае победы "сине-желтые" проведут финальную игру против Уэльса (5 июня).

Футбольная карьера Игнатенко