Може продовжити свої виступи у Франції

25-річний центральний півзахисник виступав у Бордо на правах оренди з 30 січня 2022 року. За цей час встиг провести 11 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами на партнерів по команді.

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Декілька матчів півзахисник пропустив через мікротравму, але навіть така статистика українця задовольнила керівництво та тренерський штаб французького клубу. Данило Ігнатенко потрапив у список футболістів, яких Бордо хоче зберегти у своєму складі на наступний сезон-2022/2023. Оренда Данила з французьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Французам доведеться скорочувати фінансову видимість через виліт із Ліги 1. За підсумками сезону Бордо посіло останню 20-ту позицію та понизилось у класі вперше за понад 30 років. За 38 зіграних турів Бордо здобув лише 31 пункт.

Майбутня доля Ігнатенка наразі невідома. Футболіст повернеться у розташування Шахтаря, а далі буде видно. Бордо спробує домовитись із "гірниками" щодо майбутньої співпраці з півзахисником.

Деталі. Угода Ігнатенка з Шахтарем розрахована до кінця червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає лише один мільйон євро.

Бордо може зберегти потенційного збірника