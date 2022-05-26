Гол, вырвавший для динамовцев победу

До 78-й минуты счет во встрече держался 2:2. Далее за дело взялся украинский нападающий Станислав Беленький, вышедший в стартовом составе тбилисского Динамо, пишет 24 канал.

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Украинец отметился очередным результативным действием в чемпионате Грузии. Уже на пятой компенсированной к матчу минуте Беленький вывел хозяев вперед. Станислав обработал мяч и мастерски накрутил нескольких игроков соперника, пробив в ближний угол ворот Телави.

Динамо Тбилиси одержало волевую победу со счетом 3:2. Отметим, что первыми нули на табло размочили хозяева, а первый гол гостей со штрафного заслуживает особого внимания.

Видеообзор матча Динамо Тбилиси – Телави (гол Беленького с 7:20)

После 16 туров клуб Беленького занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии, имея в своем активе 32 очка. От Динамо Батуми отставание в три пункта (35 баллов).

Телави занимает шестую позицию среди 10 команд чемпионата. В наработке клуба 20 пунктов.

Следующий поединок Динамо Тбилиси проведет 16 мая на выезде против Самгурали.

Карьера Станислава Беленького