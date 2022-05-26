Может продолжить свои выступления во Франции

25-летний центральный полузащитник выступал в Бордо на правах аренды с 30 января 2022 года. За это время успел провести 11 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами на партнеров по команде.

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Несколько матчей полузащитник пропустил через микротравму, но даже подобная статистика украинца удовлетворила руководство и тренерский штаб французского клуба. Данило Игнатенко попал в список футболистов, которых Бордо хочет сберечь в своем составе на следующий сезон-2022/2023. Аренда Даниила с французским клубом рассчитана до 30 июня 2022 года.

Французам придется сокращать финансовую видимость из-за вылета из Лиги 1. По итогам сезона Бордо заняло последнюю 20-ю позицию и понизилось в классе впервые за более чем 30 лет. За 38 сыгранных туров Бордо получил всего 31 пункт.

Будущая судьба Игнатенко пока неизвестна. Футболист вернется в расположение Шахтера, а дальше будет видно. Бордо попытается договориться с "горняками" по поводу будущего сотрудничества с полузащитником.

Подробности. Соглашение Игнатенко с Шахтером рассчитано до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего один миллион евро.

Бордо может сохранить потенциального сборника