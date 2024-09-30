Россия остается главной угрозой для мира и мирового порядка. Страна-террористка провоцирует немало региональных войн, а больше всего опозорилась, начав вторжение в Украину, сообщает 24 Канал.

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Хайп на ядерную тему

Между тем, российские чиновники продолжают бросать громкие заявления об уничтожении Европы и США и угрожать миру ядерным оружием. Очередное скандальное заявление выдала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Путинистка призвала бомбить Лондон в ответ на санкции против России. Эти слова прокомментировал и бывший боксер Николай Валуев, который является депутатом российского парламента и сторонником диктаторского режима.

Если представить, что в любое из предыдущих веков британские острова резко пошли на дно морское, то для остального мира на время резко бы уменьшилось проблем. Здесь Вяльбе права. Но человеческая природа и вселенная не терпит пустоты. На их место приходят другие,

– отметил Валуев в интервью пропагандистским так называемым СМИ.

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Напомним, что Николай был чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA. На его счету 50 поединков, из них 48 – победных и два проигранных.

Профессиональную карьеру Валуев завершил в 2009 году. За два года боксер был избран в Государственную думу России от путинской партии "Единая Россия". Николай является сторонником политики Владимира Путина, поддержав диктатора в войне против Украины.