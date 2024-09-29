В субботу, 28 сентября, во французской столице состоялся турнир UFC Fight Night 243. В одном из боев карда встретились аргентинка Айлин Перес и россиянка Дарья Железнякова.

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Едва не задушила и унизила

Перес одержала досрочную победу над Железняковой после того, как выполнила удушающий прием. Россиянка вся покраснела и была вынуждена сдаться.

Однако такой сокрушительной победы было мало для аргентинки, поэтому она решила еще и унизить соперницу, станцевав перед ее лицом тверк пока та до сих пор лежала в ринге.

Унижение от Перес: смотрите видео

В своих соцсетях Перес объяснила это тем, что между ней и Железняковой возник инцидент еще накануне выхода на бой.

Я отхабила россиянку и затверкала ее. Дарья пренебрежительно отзывалась обо мне перед боем, так что я должна была это сделать. Называйте меня Айлин Нурмагомедова,

– написала аргентинка в Х.

Отметим, что это 11 победа Айлин Перес в ее карьере.