Рупором праведного гнева выступила трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Бывшая лыжница, а ныне глава Федерации лыжных гонок России предложила провести бомбардировку столицы Великобритании, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Нейтральная" руководительница спортивной организации обвинила весь окружающий мир в русофобии. Вяльбе полностью поддерживает людоедскую политику Путина. Чиновница вместо вывода российских войск из Украины и прекращения войны, предлагает нанести удар по Лондону.

"Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы бросили серьезную бомбу на центр Лондона, все уже закончилось бы и нас бы везде пустили.

Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, когда наша сила раздражает весь мир.

Если еще год назад я говорила, что нас вернут после окончания СВО (так в России называют войну против Украины – 24 Канал), то теперь я понимаю, что даже после спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год", – цитируют Вяльбе российские СМИ.

Будем надеяться, что заявление главы Федерации лыжных гонок России не останется без внимания МОК и других спортивных организаций. Это уже не первые такие заявления спортивных функционеров, которые "вне палитики".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину все спортсмены из страны-агрессора и ее сателлита Беларуси отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.