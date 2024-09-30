Росія залишається головною загрозою для миру та світового порядку. Країна-терористка провокує чимало регіональних воєн, а найбільше зганьбилась, почавши вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал.

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Хайп на ядерну тему

Тим часом, російські посадовці продовжують кидати голосні заяви про знищення Європи та США та погрожувати світу ядерною зброєю. Чергову скандальну заяву видала голова Федерації лижних гонок Росії Єлєна Вяльбе.

Путіністка закликала бомбардувати Лондон у відповідь на санкції проти Росії. Ці слова прокоментував і колишній боксер Ніколай Валуєв, який є депутатом російського парламенту та прихильником диктаторського режиму.

Якщо уявити, що в будь-яке з попередніх століть британські острови різко пішли на дно морське, то для решти світу на певний час різко б поменшало проблем. Тут Вяльбе права. Але людська природа і всесвіт не терпить порожнечі. На їх місце приходять інші,

– зазначив Валуєв в інтерв'ю пропагандистським так званим ЗМІ.

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Нагадаємо, що Ніколай був чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA. На його рахунку 50 поєдинків, з них 48 – переможних та два програних.

Професійну кар'єру Валуєв завершив у 2009 році. За два роки боксер був обраний до Державної думи Росії від путінської партії "Єдіная Росія". Ніколай є прихильником політики Владіміра Путіна, підтримавши диктатора у війні проти України.