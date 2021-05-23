План Смалийчука под вопросом

Любительские Карпаты выступают в первенстве ААФУ не собираются сходить с избранного пути. Клуб не будет объединяться с Карпатами (Галич) и львовскими Карпатами.

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Любительская команда готовится под руководством бывшего голкипера "львов" Андрея Тлумака. Клуб уже даже получил необходимую аттестацию, чтобы в следующем сезоне дебютировать во Второй лиге Украины.

С каждым следующим месяцем команда встает все более стабильно на собственные ноги в плане финансов и клубной инфраструктуры. Интересно, что Карпаты из Галича не имеют права перебазироваться в другую область из-за того, что сейчас они зарегистрированы в Ивано-Франковске. Эти все причины могут стать проблемой для Карпат Олега Смалийчука.

Два варианта воссоединения всех Карпаты

Если Карпаты (Галич) выйдут в Первую лигу, то они будут объединены с любительскими Карпатами, которыми занимается бизнесмен Владимир Матковский.

Если же Карпаты из Галича не смогут попасть в Первую лигу, то все три клуба будут слиты в один.

Любительская команда даже уже планирует усиление состава. В расположение клуба могут прибыть Денис Кожанов и Андрей Ткачук. Оба хорошо знакомы по своим выступлениям львовской публике.