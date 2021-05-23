План Смалійчука під питанням
Аматорські Карпати виступають у першості ААФУ не збираються сходити з вибраного шляху. Клуб не буде об'єднуватись з Карпатами (Галич) та львівськими Карпатами.
До теми Велике об'єднання: львівські, галицькі та аматорські Карпати можуть стати одним клубом
Аматорська команда готується під керівництвом колишнього голкіпера "левів" Андрія Тлумака. Клуб вже навіть отримав необхідну атестацію, щоб у наступному сезоні дебютувати у Другій лізі України.
З кожним наступним місяцем команда встає більш стабільно на власні ноги у плані фінансів та клубної інфраструктури. Цікаво, що Карпати з Галича не мають право перебазовуватись в іншу область через те, що зараз вони зареєстровані в Івано-Франківську. Ці усі причини можуть стати проблемою для Карпат Олега Смалійчука.
Два варіанти возз'єднання усіх Карпати
- Якщо Карпати (Галич) вийдуть до Першої ліги, то вони будуть об'єднані з аматорськими Карпатами, якими займається бізнесмен Володимир Матківський.
- Якщо ж Карпати з Галича не зможуть потрапити до Першої ліги, то всі три клуби будуть злиті в один.
Аматорська команда навіть вже планує підсилення складу. У розташування клубу можуть прибути Денис Кожанов та Андрій Ткачук. Обидва добре знайомі за своїми виступами львівській публіці.