План Смалійчука під питанням

Аматорські Карпати виступають у першості ААФУ не збираються сходити з вибраного шляху. Клуб не буде об'єднуватись з Карпатами (Галич) та львівськими Карпатами.

До теми Велике об'єднання: львівські, галицькі та аматорські Карпати можуть стати одним клубом

Аматорська команда готується під керівництвом колишнього голкіпера "левів" Андрія Тлумака. Клуб вже навіть отримав необхідну атестацію, щоб у наступному сезоні дебютувати у Другій лізі України.

З кожним наступним місяцем команда встає більш стабільно на власні ноги у плані фінансів та клубної інфраструктури. Цікаво, що Карпати з Галича не мають право перебазовуватись в іншу область через те, що зараз вони зареєстровані в Івано-Франківську. Ці усі причини можуть стати проблемою для Карпат Олега Смалійчука.

Два варіанти возз'єднання усіх Карпати

Якщо Карпати (Галич) вийдуть до Першої ліги, то вони будуть об'єднані з аматорськими Карпатами, якими займається бізнесмен Володимир Матківський. Якщо ж Карпати з Галича не зможуть потрапити до Першої ліги, то всі три клуби будуть злиті в один.

Аматорська команда навіть вже планує підсилення складу. У розташування клубу можуть прибути Денис Кожанов та Андрій Ткачук. Обидва добре знайомі за своїми виступами львівській публіці.