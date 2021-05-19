По информации источника, уже существует конкретная договоренность и рассматриваются два варианта объединения.

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Если Карпаты-Галич выйдут в Первую лигу, то они будут объединены с любительскими Карпатами, которыми занимается бизнесмен Владимир Щур.

Если же Карпаты-Галич не смогут попасть в Первую лигу, то все три клуба будут слиты в один.

При любом сценарии Карпаты Олега Смалийчука прекратят свое существование в своем нынешнем виде.

Все три клуба объединятся под эмблемой старых Карпат, которые недавно выступали в УПЛ.

К слову. Львовские "львы" расположились на предпоследней строчке Второй лиги, "зелено-белые" из Галича идут третьими и претендуют на повышение в классе.