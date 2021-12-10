Большое возвращение: сборная Украины по биатлону назвала состав на эстафету в Хохфильцене

Наставник женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец определился с составом команды на эстафету. Гонка состоится 11-го декабря в рамках 3-го этапа Кубка мира.

Возвращение Петренко

В состав сборной Украины вошли Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

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По сравнению с эстафетой в шведском Эстерсунде наставник сборной Украины провел одну замену.

Место Анастасии Меркушиной, которая из-за проблем со здоровьем вернулась в Украину, заняла Ирина Петренко.

. В последний раз Ирина Петренко выступала в эстафете еще на Олимпийских играх 2018 года. Тогда наша сборная в составе Петренко, Джима, Меркушина и Вита Семеренко заняла 11-е место.

Следует обратить внимание, что Петренко вернулась на Кубок мира, который проходит в Хохфильцене, впервые с 2018 года. В спринте она продемонстрировала 75-й результат.

Сборная Украины неудачно выступила в эстафете в Эстерсунде. Наша команда финишировала десятой, что является худшим результатом за два года.

. Женская эстафета в Хохфильцене состоится 11-го декабря. Начало гонки в 15:15.