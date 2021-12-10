Возвращение Петренко
В состав сборной Украины вошли Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.
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По сравнению с эстафетой в шведском Эстерсунде наставник сборной Украины провел одну замену.
Место Анастасии Меркушиной, которая из-за проблем со здоровьем вернулась в Украину, заняла Ирина Петренко.
Следует обратить внимание, что Петренко вернулась на Кубок мира, который проходит в Хохфильцене, впервые с 2018 года. В спринте она продемонстрировала 75-й результат.
Сборная Украины неудачно выступила в эстафете в Эстерсунде. Наша команда финишировала десятой, что является худшим результатом за два года.