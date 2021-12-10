Повернення Петренко
До складу збірної України увійшли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Білосюк.
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У порівнянні з естафетою у шведському Естерсунді наставник збірної України провів одну заміну.
Місце Анастасії Меркушиної, яка через проблеми зі здоров'ям повернулася в Україну, зайняла Ірина Петренко.
Слід звернути увагу, що Петренко повернулася на Кубок світу, який триває у Хохфільцені, вперше з 2018 року. У спринті вона продемонструвала 75-й результат.
Збірна України невдало виступила в естафеті в Естерсунді. Наша команда фінішувала десятою, що є найгіршим результатом за два роки.