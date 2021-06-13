Большинство деталей согласованы, – у Джошуа заявили, что отправили контракт Усику

Объявление поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа может состояться уже в ближайшее время. Сторона Джошуа заявила, что отправила промоутеру Усика контракт на бой.

Детали боя Усик – Джошуа согласованы

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал свежие детали о ситуации с переговорами по организации боя между чемпионом WBA, WBO и IBF и Александром Усиком.

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Он отметил, что отправил Александру Красюку, промоутеру Усика, договор на бой. По словам Хирна, большинство деталей поединка согласованы.

Мы отправили договор Александр Красюк в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментарий. Мы не ждем много комментариев, потому что большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе,

– сказал Хирн.

Когда бой Усик – Джошуа