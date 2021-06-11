Усик – это реальный вызов

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF заявил, что Джошуа следует быть безжалостным в поединке с Усиком.

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Это бой, который может разрушить карьеру Джошуа, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостным. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой,

– сказал Хирн.

Промоутер отметил, что Усик давно добивается возможности стать чемпионом мира в тяжелом весе.

"Все мы знаем, что Усик опасен. Но что еще нам остается делать? Джошуа годами выходил сражаться против всех, кто был его обязательными претендентами. Снова и снова, раз за разом, Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов", – отметил Хирн.

В подтверждение своих слов он напомнил о рейтинге лучших боксеров мира pound for pound, в котором Джошуа нет. Зато Усик входит в топ-10.

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