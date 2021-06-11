Усик – это реальный вызов
Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF заявил, что Джошуа следует быть безжалостным в поединке с Усиком.
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Это бой, который может разрушить карьеру Джошуа, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостным. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой,
– сказал Хирн.
Промоутер отметил, что Усик давно добивается возможности стать чемпионом мира в тяжелом весе.
"Все мы знаем, что Усик опасен. Но что еще нам остается делать? Джошуа годами выходил сражаться против всех, кто был его обязательными претендентами. Снова и снова, раз за разом, Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов", – отметил Хирн.
В подтверждение своих слов он напомнил о рейтинге лучших боксеров мира pound for pound, в котором Джошуа нет. Зато Усик входит в топ-10.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- По предварительной информации Эдди Хирна, поединок Усик – Джошуа может пройти 18 или 25 сентября в Лондоне.
- Скорее всего, бой примет стадион Тоттенхэма.
- На кону поединка будут все три титула, хотя Усик официальный претендент только по линии WBO.
- Предыдущий бой Усик провел 31 октября 2020 года, когда решением судей одолел Дерека Чисоры. Джошуа в последний раз сражался 12 декабря 2020 года, когда защитил свой чемпионский титул IBF в бою против Кубрата Пулева.