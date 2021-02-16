Украинский форвард Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями после феерического матча против Мускрона. Украинец оформил хет-трик и сделал ассист.

Нападающий Роман Яремчук провел или самый лучший матча в футболке Гента. Форвард признался, что это большая победа, а каждый гол является важным в его карьере, он придает уверенности и доверия со стороны главного наставника.

Вот так Побил рекорд и стал лучшим: какую оценку за феерическую игру получил Яремчук

Впечатления от феерического матча

Я хочу становиться лучшим с каждым сезон. Приближается чемпионат Европы, это очень важные соревнования, которые я уже жду. Что касается следующего матча, то Мехелен набрал хороший ход. На каком месте мы можем закончить сезон? Пока не хочу об этом думать. Теперь мы хотим идти от матча к матчу, а потом посмотрим. Но мы движемся вперед, добиваемся прогресса и можем быть очень довольны этим,

– заявил Яремчук.

Добавим, что матч против Мехелена состоится 19 февраля в 21:45. В составе соперника играет Марьян Швед, но украинец получил травму, поэтому его участие во встрече пока неизвестно.

Отметил футболист сборной Украины и возвращение в общий состав команды Вадиса Оджиджа-Офоэ. Бельгийский полузащитник – творческий игрок и легенда клуба. Яремчук подчеркнул, что хорошо взаимодействует на футбольном поле с земляком Романом Безусом, также хорошо понимает Ниангбо, Тиссудали и других партнеров.

Результативный матч Яремчука: коротко

В матче против Мускрона украинский форвард уже на 28-й минуте открыл отсчет своих голов в этой встрече. Но в середине второго тайма отличился ассистом. А концовка матча стала настоящей феерией для украинца.

Сначала Яремчук замкнул прострел во вратарской соперника. А уже в добавленное арбитром время лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового. Украинский легионер Гента поставил точку во встрече – 4:0. Роман оформил хет-трик. В его активе уже 16 голов в этом сезоне.