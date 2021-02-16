Украинский форвард Роман Яремчук провел идеальный матч за Гент. Футболист трижды отмечался в воротах Мускрона и стал лучшим игроком во встрече.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе Гента и отблагодарил главного наставника за доверие.

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Лучший игрок матча

Уже на 28-й минуте украинец начал свою голевую феерию, которую продолжил во втором тайме. В середине второй 45-минутки Роман уже ассистировал на Тиссаудали, который удвоил преимущество Гента. А уже под занавес поединка вновь в центре внимания оказался форвард хозяев из Украины.

Сперва Яремчук замкнул прострел во вратарской площадке Мускрона. А уже в добавленное арбитром время лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового. Украинский легионер Гента поставил яркую точку во встрече – 4:0.

Такой результативный матч в исполнении Яремчука позволил ему пополнить голевую копилку. Теперь в активе украинца 13 голов в этом сезоне в чемпионате Бельгии. Всего во всех турнирах забил 16 раз.

Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.

Специализированный портал Whoscored высоко ценил игру Романа, поставив ему самый высокий и в то же время максимальный балл – 10.

25-летний нападающий нанес 7 ударов (4 в створ), сделал 37 передач с точностью 81%. Другой украинский футболист Роман Безус получил 7,5 балла. Общая оценка команды – 7.2.



Гент – Мускрон: оценки игроков / Скриншот из WhoScored