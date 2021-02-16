Український форвард Гента Роман Яремчук поділився враженнями після феєричного матчу проти Мускрона. Українець оформив хет-трик та зробив асист.

Нападник Роман Яремчук провів чи ненайкращий матч у футболці Гента. Форвард зізнався, що це велика перемога, а кожен гол є важливим у його кар'єрі, він додає впевненості та довіри зі сторони головного наставника.

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Враження від феєричного матчу

Я хочу ставати кращим з кожним сезон. Наближається чемпіонат Європи, це дуже важливі змагання, яких я вже чекаю. Що стосується наступного матчу, то Мехелен набрав хороший хід. На якому місці ми можемо закінчити сезон? Поки не хочу про це думати. Тепер ми хочемо йти від матчу до матчу, а потім подивимося. Але ми рухаємося вперед, добиваємося прогресу та можемо бути дуже задоволені цим,

– заявив Яремчук.

Додамо, що матч проти Мехелена відбудеться 19 лютого о 21:45. У складі суперника грає Мар'ян Швед, але українець зазнав травми, тому його участь у зустрічі наразі невідома.

Відзначив футболіст збірної України і повернення у загальний склад команди Вадіса Оджіджа-Офое. Бельгійський півзахисник – творчий гравець та легенда клубу. Яремчук підкреслив, що добре взаємодіє на футбольному полі із земляком Романом Безусом, також гарно розуміє Ніангбо, Тіссудалі та інших партнерів по команді.

Результативний матч Яремчука: коротко

У матчі проти Мускрона український форвард вже на 28-й хвилині відкрив відлік своїх голів у цій зустрічі. Але у середині другого тайму відзначився асистом. А кінцівка матчу стала справжньою феєрією для українця.

Спершу Яремчук замкнув простріл у воротарському майданчику суперника. А вже у доданий арбітром час найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Український легіонер Гента поставив крапку у зустрічі – 4:0. Роман оформив хет-трик. У його доробку вже 16 голів у цьому сезоні.