Украинский нападающий Гента Роман Яремчук сделал хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Бельгии против Мускрона (4:0).

Гент – Мускрон 4:0

Голы: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тиссаудали, 70

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Гент в последних трех матчах не знал вкуса побед, поэтому в поединке против одного из аутсайдеров турнирной таблицы сам бог велел добыть три очка. Мускроне держался до середины первого тайма, пока свое слово не сказал украинский форвард Роман Яремчук.

На 28-й минуте Роман Яремчук открыл счет в матче. Во втором тайме на 70-й минуте Тисоудали забил второй гол Гента с передачи Романа. На 85-й минуте Яремчук сделал дубль. В конце встречи украинский форвард забил свой третий и четвертый гол своей команды.

Еще один украинец Роман Безус вышел со стартовых минут и на 65 минут был заменен.

Победа принесла Генту 36 очков и оставила на двенадцатой строчке, Мускроне с 26-ю пунктами – шестнадцатый.

Первый гол Яремчука

Второй гол Яремчука

Третий гол Яремчука