Итальянская "Болонья" продолжает попытки заполучить молодого форварда "Динамо" Владислава Супрягу, который прошлый сезон небезуспешно отыграл на правах аренды за "Днепр-1".

По информации Tutto Bologna Web, "Болонья" предложила "Динамо" 9,5 миллиона евро за Супрягу. Указанная сумма может увеличиться за счет бонусов, однако, о каких именно суммах идет речь в этом аспекте, не сообщается.

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"Болонья" считает, что если "Динамо" потребует за Супрягу больше, то клубный бюджет может оказаться неспособным потянуть такие расходы.

Кто также претендует на Супрягу

На 20-летнего Супрягу, который получил дебютный вызов в сборную Украины, также претендуют итальянские клубы "Аталанта" и "Лацио".

Впрочем, его переход осложняет то, что "Динамо" хочет получить за его трансфер 15 миллионов евро. Причем на рынке стоимость Владислава составляет 2,7 миллиона евро.

Кроме того, наставник "Динамо" Мирча Луческу стремится сохранить Владислав в команде.

Статистика Супряги

Прошлый сезон Супряга провел в аренде у СК "Днепр-1". В составе днепрян чемпион мира 2019 года забил 14 голов за 24 матча УПЛ.

Контракт Супряги с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Ожидалось, что Супряга проведет следующий сезон в аренде в "Днепре-1".