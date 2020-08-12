Італійська "Болонья" продовжує спроби дістати молодого форварда "Динамо" Владислава Супрягу, який минулий сезон небезуспішно відіграв на правах оренди за "Дніпро-1".

За інформацією Tutto Bologna Web, "Болонья" запропонувала "Динамо" 9,5 мільйона євро за Супрягу. Зазначена сума може збільшитися за рахунок бонусів, проте, про які саме суми йдеться в цьому аспекті, не повідомляється.

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"Болонья" вважає, що якщо "Динамо" зажадає за Супрягу більше, то клубний бюджет може виявитися нездатним потягнути такі витрати.

Хто також претендує на Супрягу

На 20-річного Супрягу, який отримав дебютний виклик у збірну України, також претендують італійські клуби "Аталанта" і "Лаціо".

Втім, перехід Супряги ускладнює те, що "Динамо" прагне отримати за його трансфер 15 мільйонів євро. Причому на ринку вартість Владислава складає 2,7 мільйона євро.

Окрім того, наставник "Динамо" Мірча Луческу прагне зберегти Владислав у команді.

Статистика Супряги

Минулий сезон Супряга провів в оренді у СК "Дніпро-1". У складі дніпрян чемпіон світу 2019 року забив 14 голів за 24 матчі УПЛ.

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2023 року. Очікувалося, що Супряга проведе наступний сезон в оренді в "Дніпрі-1".